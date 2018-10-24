Aşk iddiaları olay olmuştu! Emina Jahoviç Sadettin Saran ikilisinden sürpriz hamle

Aşk yaşadıkları iddia edilen Emina Jahoviç ve Sadettin Saran'dan sürpriz bir hamle geldi. İkili Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı

Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahoviç'in Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sadettin Saran'ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım bu iddiaları güçlendirmişti. Twitter

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YAKIN TAKİP: Sadettin Saran her ne kadar fotoğraftaki kişinin kızı olduğunu iddia etse de sıkı takipçiler fotoğrafın Emina Jahovic'e ait olduğu kanıtlamıştı. Şimdi ise ikili birbirlerini takip etmeye başladı. Twitter

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Yorumların ardında fotoğrafın altına 'kızım' notunu düşen Sadettin Saran, kısa bir süre sonra fotoğrafı silmişti.



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