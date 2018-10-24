Aşk iddiaları olay olmuştu! Emina Jahoviç Sadettin Saran ikilisinden sürpriz hamle

Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahoviç'in Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sadettin Saran'ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım bu iddiaları güçlendirmişti.
YAKIN TAKİP: Sadettin Saran her ne kadar fotoğraftaki kişinin kızı olduğunu iddia etse de sıkı takipçiler fotoğrafın Emina Jahovic'e ait olduğu kanıtlamıştı. Şimdi ise ikili birbirlerini takip etmeye başladı.
Yorumların ardında fotoğrafın altına 'kızım' notunu düşen Sadettin Saran, kısa bir süre sonra fotoğrafı silmişti.
Emina Jahovic son olarak Belgrad'da geçirdiği kazayla gündeme gelmişti. Kaza sonrasında ise şöyle bir açıklama yapmıştı:
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