Aşk-ı Memnu'nun kötü karakteriydi! Recep Aktuğ'un son hali korkuttu

Yayınlandığı dönemde reytingleri kasıp kavuran Aşk-ı Memnu dizisinin Hilmi Önal karakteriyle ünlenen ismi Recep Aktuğ, evden çıkamaz hale geldi.

2008 yılında ilk bölümü yayınlanan ve dizinin kötü karakteri olan Hilmi Önal'ı canlandıran Aktuğ, her ne kadar kötü rolü oynasa da milyonların sevgisini sesiyle ve oyunculuğuyla kazanmış durumda. Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve KOAH teşhisi konulmuştu. Şarkıcı ve oyuncu olan Recep Aktuğ, şimdilerde zor günlerden geçiyor. Twitter

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KOAH teşhisiyle sevenlerini korkutan Aktuğ'un sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı da ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ise omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan sanatçı Recep Aktuğ, kendisi adına düzenlenecek olan saygı gecesine bile katılamayacağı öğrenildi. Evden çıkamayacak hale gelen usta sanatçı, sevenlerini yeniden korkuttu. Twitter

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EVDEN ÇIKAMAZ DURUMDA: Ses sanatçısı Onur Akay, daha önce hastaneye kaldırıldığını duyurduğu usta oyuncu Recep Aktuğ ile ilgili kötü haber verdi. Akay, “Omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan değerli sanatçımız Recep Aktuğ, şu anda evden çıkamaz durumda ve yer alacağı projelere maalesef katılamıyor. Selçuk Ural ve Faruk Tınaz başta olmak üzere, sanatçı dostları Recep Aktuğ’a saygı gecesi düzenledi." Twitter

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