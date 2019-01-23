Aşk-ı Memnu'nun fenomeni kadroya girdi Yeni dizisi olay

Bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da kilit bir role sahip olan Baran Akbulut evin hizmetlisi Beşir karakterine hayat veriyordu.O dizi ile tanınan ve kısa sürede ünlenen Baran Akbulut şimdi yeni bir dizi ile ekranlara geliyor.

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