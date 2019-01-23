Aşk-ı Memnu'nun fenomeni kadroya girdi Yeni dizisi olay

Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir Elçi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Baran Akbulut yeniden dizi setlerine döndü. Star TV'nin iddialı dizisi Kuzgun'un kadrosuna dahil oyuncu Yusuf karakterine hayat verecek.

Aşk-ı Memnu'nun fenomeni kadroya girdi Yeni dizisi olay

Bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da kilit bir role sahip olan Baran Akbulut evin hizmetlisi Beşir karakterine hayat veriyordu.O dizi ile tanınan ve kısa sürede ünlenen Baran Akbulut şimdi yeni bir dizi ile ekranlara geliyor.

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Aşk-ı Memnu'nun fenomeni kadroya girdi Yeni dizisi olay

Star TV'nin sezon ortasında yayına sokmaya hazırlandığı Kuzgun dizisi için geri sayım başladı. Dizinin ilk bölümünün şubat ayında yayına girmesi planlanıyor.

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Aşk-ı Memnu'nun fenomeni kadroya girdi Yeni dizisi olay

Ay Yapım imzalı dizide Barış Arduç ile Burcu Biricik başrolleri paylaşıyor. Dizinin kadrosuna son katılan isim ise Yusuf karakteri ile Baran Akbulut oldu. Akbulut dizinin flashback sahnelerinde Kuzgun'un çocuk yaşlarda ayrıldığı babası Yusuf'a Baran Akbulut hayat verecek.

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Aşk-ı Memnu'nun fenomeni kadroya girdi Yeni dizisi olay

Peki Beşir karakteri ile hafızalara kazınan Baran Akbulut kimdir: Baran Akbulut, 12 Nisan 1984’te İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk üzerine eğitimi aldı.

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