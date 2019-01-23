Aşk-ı Memnu'nun fenomeni kadroya girdi Yeni dizisi olay

Bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da kilit bir role sahip olan Baran Akbulut evin hizmetlisi Beşir karakterine hayat veriyordu.O dizi ile tanınan ve kısa sürede ünlenen Baran Akbulut şimdi yeni bir dizi ile ekranlara geliyor.
Star TV'nin sezon ortasında yayına sokmaya hazırlandığı Kuzgun dizisi için geri sayım başladı. Dizinin ilk bölümünün şubat ayında yayına girmesi planlanıyor.
Peki Beşir karakteri ile hafızalara kazınan Baran Akbulut kimdir: Baran Akbulut, 12 Nisan 1984’te İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk üzerine eğitimi aldı.
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