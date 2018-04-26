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Aşk-ı Memnu kaç bölüm sürdü kaç sezon oynadı-final tarihi

Aşk-ı Memnu kaç bölüm sürdü kaç sezon oynadı-final tarihi

Efsane dizi Aşk-ı Memnu dizi kaç bölüm sürdü, kaç sezon devam etti ve Aşk ı Memnu finali kaçıncı bölümde oldu soruları izleciler tarafından merak konusu oldu. 2008 yılında Kanal D’de ekrana gelen ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Aşk-ı Memnu dizisinin 79.bölüm sürdü ve al yaptı. 24 Haziran 2010 yılında Bihter'in intiharıyla final yapan dizi yayınlandığı gece izlenme rekorları kırmıştı.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 14:55 - Güncelleme: 26-04-2018 14:45

Aşk ı Memnu kaç bölüm sürdü, ne zaman bitti final bölümü kaçıncı bölümde oldu soruları diziyi tekrar tekrar izleyen izleyicilerin merak konusu oldu. Efsane dizi Aşk ı Memnu 2008 yılında ekrana gelmeye başladı ve 2010 yılında 24 Haziran'da 79. bölümü ile final yaptı. İzlenme rekorları kıran dizinin final bölümüne Bihter'in intiharı damga vurmuştu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan dizi, yapımcı firma Ay Yapım tarafından Güney Amerika’nın en büyük üç şirketinden biri olan Telemundo/NBC Universal’a satılmıştı.

Güney Amerika’nın da en büyük 2. TV program dağıtımcısı olan firmanın pazarladığı programlar 2011’de 120’den fazla ülkede yayınlanmış ve 50’den fazla dile çevrilmiş.

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