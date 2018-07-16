Aşk bombası patladı kayınvalidesinin elini öptü!

Şarkıcı Linet önce gün Azra Ötel'de sahneye çıktı. Mekanın sahibi Bülent Kaya'yla bir süredir birlikte olduğu iddia edilen şarkıcı hal ve hareketleriyle de bir dedikoduları doğruladı. Linet'i dinlemeye gidenler arasında aşk yaşadığı Kaya'nın annesi Türkan Kaya da vardı. Kendisini en ön masadan izleyen müstakbel kayınvalidesine saygıda kusur etmeyen Linet, validesiyle yakından ilgilendi masasının önünde oturup sohbet etti ve daha sonrada elini öptü.
Gecede Bülent Kaya’nın yeni yaşı da kutlandı. Pastayı birlikte üfleyen çift, gözlerini birbirlerinden alamadı. Aşk şarkıları seslendiren sanatçı, sevgilisinin hediyesini odada unuttuğunu söylerken, detay vermekten kaçındı. Annesi ve kız arkadaşını tanıştıran işletmecinin keyfine diyecek yoktu. İkili, geçtiğimiz haftalarda Linet’in İsrail’deki konserinde görüntülenmiş ve samimi halleriyle kafaları karıştırmıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER