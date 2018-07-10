Aşk Adası'nın ateşli yarışmacısı Megan, canlı yayında kucak dansı yapınca...

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Love Island (Aşk Adası), güzel yarışmacı Megan Barton Hanson'ın striptiz şovu ile ülke gündeminin en tepesine oturdu. Megan'ın sevgilisi Wes Brown'u baştan çıkarmak için yaptığı dans olay yarattı. Megan'ın dansı sırasında diğer yarışmacı kızların da şaşkınlıklarını gizleyemediği bazı erkek yarışmacıların ise utandıkları görüldü.

''ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM'': Olay yaratan dans sonrası Megan Hanson, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. İzleyiciler ise "gördüğüm şeye inanamadım" şeklinde yorumlar yaparak dansın ekranda şimdiye kadar gördükleri en ateşli anlardan biri olduğu konusunda fikir birliğine varmış gibiydi.