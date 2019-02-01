Aşırı yüklü kamyonu gören yolunu değiştirdi

Sultanbeyli’de sorumsuz bir kamyon sürücüsü, kasasında metrelerce yükseklikteki çuval yığınının sadece iple bağlı olduğu kamyonuyla trafikte tehlike saçtı. Güvenliksiz bir şekilde yolda ilerleyen kamyondaki yükler, kamyonun her manevrasında devrilecekmiş gibi sallandı.

DEVRİLME KORKUSU YAŞADILAR Sultanbeyli Çiftlik Köprüsü üzerinde seyreden sorumsuz kamyon sürücüsü, diğer sürücülerde paniğe sebep oldu. Sürücüler, kamyonun yanından araçlarıyla geçerken devrilme korkusu yaşadılar.

O ANLAR KAYDEDİLDİ Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde bir kamyon iple bağlanmış uzun çuval yükleriyle ilerliyor, kamyonun manevralarında ise yükler sallanıyor.

  • Güncel 01 Şubat 2019 10:39
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 11:28 sültanbeyli anadoluya açılan turkiyenin kapısıdır

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