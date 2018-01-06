Aşırı soğuklar 22 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin doğu kıyısında aşırı soğuklar etkisini halen koruyor. Yetkililer, Richmond ve Virginia başta olmak üzere doğu kıyısında aşırı soğuklar nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ABD Ulusal Hava Servisi, tarafından "Dondurucu hava kütlesi ve rüzgarlar bu hafta sonu ABD'nin doğusu üzerinde etkisini sürdürecek" açıklaması yapıldı.
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