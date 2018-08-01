Aşırı sıcaklarda serinleten buz gibi soğuk 8 içeçecek!

Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle hararet yapan vücudumuzu serinletmek ve terleme sebebiyle kaybettiğimiz sıvıyı geri almak oldukça önemli. Ancak bazen serinlemek ve yazın artan sıvı ihtiyacını karşılamak için tercih ettiğimiz asitli, gazlı veya kremalı soğuk içecekler, aldığımız kaloride sinsi bir atışa sebep olabiliyor. Oysa kavurucu sıcaklarda hem serinlemek hem de sağlıklı beslenmeden ödün vermemek mümkün! Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan hem lezzetli hem sağlıklı pratik içecek tarifleri hazırladı.

BUZLU TÜRK KAHVESİ: Malzemeler: 2 Türk kahvesi fincanı pişirilmiş soğutulmuş Türk kahvesi, yarım su bardağı soğuk süt (gaz şikâyeti olanlar laktozsuz tercih edebilir), 4-5 kalıp buz, 1 adet kuru hurma. Yapılışı: Bütün malzemeleri bir blendere ekleyin ve özellikle hurmalar tamamen parçalanana kadar öğütün. Bu tarif özellikle Türk kahvesi severlere hitap ediyor ve hurmanın vereceği hafif tatlılık sayesinde tatlı isteğinin de sağlıklı yoldan önüne geçmeye yardımcı oluyor.

ÇİLEKLİ FROZEN: Malzemeler: 15 adet çilek, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 bardak dolusu buz küpü, isteğe göre 1 tatlı kaşığı bal. Yapılışı: Çilekleri saplarından ayırın ve bir tepsiye birbirine değmeyecek şekilde dizin. En az 4 saat buzlukta dondurun. Yoğurdu ise yarım saat buzlukta bekletin. Bütün malzemeleri blendere alın ve tamamen parçalanana kadar blenderi çalıştırın. İstediğiniz kıvama gelene kadar daha fazla buz ilave edebilirsiniz. İsteğe göre bal ilavesi de yapabilirsiniz. Çilek yüksek antioksidan içeriğiyle kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok yararlı etkiye sahip.

FESLEĞENLİ LİMONATA: Malzemeler: 4 adet limon, 1 adet misket limonu, 4-5 yemek kaşığı bal, 10+ 5 yaprak fesleğen.



Yapılışı: Limonların ve misket limonunun kabuklarını, beyaz kısımlarını almayacak şekilde rendeleyin. 10 yaprak fesleğeni ince ince doğrayın. Bir kaba bal, fesleğen ile limon kabuklarını alın ve en az 3-4 saat buzdolabında bekletin (Ne kadar uzun süre bekletirseniz aromalar o kadar yoğun olacaktır.) Limon ve misket limonunun suyunu sıkın. Beklettiğiniz karşımı bir süzgece alın ve bu karışımı, üzerine limon suyunu dökerek, bir sürahiye alın. Üzerine 1,5 litre su ekleyin. (Daha yoğun tat isterseniz daha az ekleyebilirsiniz.) En sona ayırdığınız 5 yaprak fesleğeni de servis ederken bardaklara ilave edin. Fesleğen vücutta inflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.