Aşırı kiloları başına bela olan şarkıcı Yaşar bıçak altına yatacak

Usta sanatçı Yaşar, belindeki fıtık sebebiyle bir süre önce ameliyat olmuştu. Aldığı kilolar nedeniyle başı fena halde dertte olan Yaşar, yeniden bıçak altına yatacak.

Ameliyat sonrası hareketleri kısıtlanan Yaşar, bu sebepten dolayı 30 kilo aldı. Birçok diyetisyene giden usta sanatçı, aldığı fazla kiloları veremeyince ameliyat olmaya karar verdi.

48 yaşındaki şarkıcının, kasım ayında mide ameliyatı olmak için hastaneden gün aldığı öğrenildi.