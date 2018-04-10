Aşiret düğününde dolar yağmuru!

Yöredeki aşiretler arasında yer alan Şeyhanlı'ya mensup avukat Mevlüt Ağabugün, psikolog Zeynep Akbaş ile düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğün salonunda yapılan, yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende şarkıcı Mahmut Tuncer'in seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, çiftin sahneye çıkmasıyla dolar saçma yarışına girdi. Havaya saçılan dolarları toplamak için çocuklar ve görevliler ise birbiriyle yarıştı.