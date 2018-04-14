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Aşil tendiniti tedavisi nasıl yapılır?

Aşil tendiniti tedavisi nasıl yapılır?

Aşil tendiniti tedavisinde 2-3 hafta boyunca her türlü fiziksel aktiviteyi bırakmak oldukça önemldir. Peki aşil tendiniti nedir nasıl geçer ? Aşil tendinitini tetikleyen olaylar nelerdir ? İşte bilmeniz gerekenler...

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 00:15 - Güncelleme: 14-04-2018 00:15

Okul çağındaki çocuğunuz, spor aktiviteleri sonrası ağrılar hissediyor olabilir ya da siz uzun süre ayakta kaldıktan ya da yürüdükten sonra ayak bileğinizde ağrı hissediyor olabilirsiniz. Op. Dr. Selim Muğrabi, aşil güçlendirmenin ve esnetme hareketlerinin herkesin hayatına katması gereken, günlük rutini haline getirmesi gereken bir durum olduğunun altını çiziyor:

Muğrabi, “Aşil tendonu, ayak parmaklarınızın zemine doğru kuvvet uygulamasını ve bu sayede yürüyebilmenizi hatta koşabilmenizi sağlar. Bu tendon bin pound’tan kg olmalı fazla güce karşı koyabilir. Ancak bu kadar güçlü olmasının yanı sıra tendona gereğinden fazla yüklenilmesi hasar görmesine sebep olabilir. Aşil tendonun  hasar görmesine tıp dilinde ‘Aşil Tendiniti’ denmektedir. Bu duruma, genellikle sporcular ve gerekli germe egzersizlerini yapmayan  koşu yapan yada koşmalı sporlarla ile ilgilene kişiler maruz kalabilir” diyor. Op. Dr. Selim Muğrabi aşil tendonuyla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlatıyor:

AŞİL TENDİNİTİNİ TETİKLEYEN OLAYLAR NELERDİR?:

Koşma hızını aniden arttırmak,

Yüksek topuklu ayakkabılar giyerek tendonun kısalmasına yol acmak

Isınmadan hareketleri yapmadam hızlıca harekete geçmek,

Rutin çalışmalarınıza, tendona aşırı yük bindirecek çalışmalar eklemek, (yokuş koşuları, merdiven çıkma egzerszileri)

Düz taban ayak yapısına sahip olanlarda tendonun aşırı yük altında  kalması

AŞİL TENDİNİTİNİN SEMPTOMLARI NELERDİR?

Tendon üzerinde  şişlik,

Koşma gibi egzersizlerin ardından, sürekli kötüye giden ağrı ve sızlamalar,

Bacakta güç kaybı hissi

Sabahları uyandıktan sonra ilk 2-3 dakika topuğun 3-4 cm üstünde hissedilen hassasiyet,

Koşmadan hemen sonra, tendonda hissedilen lokalize veya diffüz ağrılar,

Kasın kullanılmasıyla tendon sertliğinin gözle görülür bir şekilde azalması,

Bazı başka rahatsızlık durumlarında da yukarıdaki semptomlar meydana gelebilmektedir. Bu yüzden en güvenilir teşhis için ortopedi uzmanına görünmelisiniz.

AŞİL TENDİNİTİNİN TEDAVİSİ NASILDIR?
2-3 hafta boyunca yürüme, koşma veya aşil tendonunun kullanılmasını gerektirecek her türlü aktiviteyi yapmayı bırakmak,

Aşil tendonunu güçlendirmek ve esnekliğini arttıracak egzersizler ile beraber  çeşitli tabanlıklar ve topuk destekleri kullanmak,

Steroid gibi maddeler içermemek kaydı ile antiinflamatuar kullanımı,

Tendonda meydana gelecek hareketleri engellemek için tasarlanmış özel bandajlar,

Doktorun önerisi altında fizik tedavi ve rehabilitasyonları uygulamak. Semptomların inatçı olduğu hastalarda prp enjeksıonları yada aşil botu kullanılması gerekebilir.

Cerrahi müdahale, genelde en son başvurmanız gereken yöntemdir. Eğer tendonu örten tabakada sürtünme var ise, bu durum yapışık bir dokunun ortaya çıkmasını yol açar. Bir operasyon ile tedavisi yapılabilir. Tedaviden sonra, hastaya uzun bacak alçısı uygulanabilir. İyileşme süreci genelde yavaştır, 6-10 hafta kadar sürebilir.

AŞİL TENDİNİTİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?: Koşu yada egzersizlerden önce hafif ısınma hareketleri ile aşil tendonu iyice ısınmalı ve esnemelidir.

Egzersizler için, topuğunuza destekleyen, uygun ve sağlıklı bir ayakkabı seçilmeli,

Baldır kaslarını germeli ve kuvvetini arttırmalısınız,

Koşma hızınızı ve mesafeyi yavaş yavaş arttırmalısınız, (Önerilen, her aşama için %10’dur.)

Ayağınıza yükleyeceğiniz her türlü sert ve ani hareketlerden kaçınmalısınız,

Egzersizlerinizden sonra vücut ve ayaklarınızı tam anlamıyla dinlendirin.

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