Asıl proje Gül değil B planı olarak sahaya sürülecek bomba isim

Ankara'da siyaset kazanı kaynarken Abdullah Gül'ün son açıklamaları ve aday olup olmayacağı gündemin en ön sıralarında yerini koruyor. Herkes Gül'ün adaylığına odaklanmışken Satar yazarı Ersoy Dede bugünkü yazısında bomba iddiayı gündeme taşıdı. Fatih Altaylı'nın birkaç yazısından yola çıkan yazar, asıl bombanın Gül'den sonra çıkış yapacak olan Ali Babacan olduğunu iddia etti.

Fatih Altaylı'nın kulis bilgileri olarak son yazılarında isim vermeden Gül'den sonra sahaya sürülecek kişiden bahsettiğini ifade eden Dede, bu kişinin Eski Başbakan Yardımcılarından Ali Babacan olduğunu öne sürdü. Babacan'ın adının duyulması durumunda B planının devreye girdiğinin anlaşılması gerektiğini söyleyen Dede, Babacan planının tutup tutmamasının ise AK Parti'de aktif görevde olup da, (kendi ifadesiyle) 'İnecekleri istasyonu çoktan geçmiş olan tren yolcularının tavrına bağlı' olduğunun altını çizdi. Yazar, bu kişilerin Erdoğan'a tam itaat mesajı verseler de alttan filmler çevirdilerini ima etti.

Altaylı....aldığı kulisi şöyle nakletti;“Abdullah Bey önden koşuyor. Arkasına başta hükümet yanlısı medya olmak üzere iktidarı taktı. Her türlü eleştiri yapılacak, suçlanacak, kötülenecek. Sonra Gül duracak ve bir başka isim koşmaya başlayacak.(..) İktidar yanlısı medya ona da saldıracak, ama her çıkana saldırıldığı için artık bu saldırılar yıpratıcı olamayacak...”

Dünkü yazısı ise yaklaşmakta olan projenin artık iyiden iyiye pişirildiğine işaret ediyordu..“İktidarcı medyaya tavsiyem ‘kurşunlarını’ tüketmemeleri... Yarın öbür gün “hakiki” bir aday çıkınca, atabileceğiniz tüm mermileri attığınızı fark ettiğinizde geç kalmış olabilirsiniz” diye yazdı..

"B PLANI ALİ BABACAN"

Altaylı’nın vermediği ismi biz yazalım.. Ali Babacan’dan söz ediyor belli ki.. Muhtemel bir yeni politik açılımla birlikte Babacan adını duymaya başlarsak sürpriz olmasın.. Misal FETÖ soruşturmalarının tonunun düşürülmesi, Kürt sorunu merkezli demokratikleşme talepleri, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması yönünde görüş beyanları, Astana’nın noktalanması, Kıbrıs’ta çözüm gibi konular çokça dolaşıma girmeye başlarsa anlayın ki bir ‘B Planı’ geliyor demektir.. Tutar mı derseniz, AK Parti içinde siyaset yapmaya devam eden ama aslında inecekleri istasyonu çoktan geçmiş olan tren yolcularının tavrına bağlı.. Bugünlerde liderlerine ‘tam itaat’ mesajı veriyorlar.. Ama acaba arkada başka filmler de çeviriyorlar mı, bilinmez..

Ersoy Dede'nin bugünkü yazısının tamamını okumak için tıklayın