Aşıklar panikledi! Kameraları görünce kaçtılar

Star TV'de yayınlanan 'Fazilet Hanımın Kızları' adlı dizide 'Yasin' karakterine hayat veren yeni neslin yakışıklı oyuncularından İdris Nebi Taşkan, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan’la görüntülendi. Kuruçeşme’de objektife yansıyan ikili, muhabirleri fark edince panikledi. İkili, soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören ikili, bir anda panikledi. Daha sonra gecenin karanlığında kayboldular.
Star TV'de yayınlanan 'Fazilet Hanımın Kızları' adlı dizide 'Yasin' karakterine hayat veren yeni neslin yakışıklı oyuncularından İdris Nebi Taşkan, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan’la görüntülendi. Kuruçeşme’de objektife yansıyan ikili, muhabirleri fark edince panikledi. İkili, soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören ikili, bir anda panikledi. Daha sonra gecenin karanlığında kayboldular.
Star TV'de yayınlanan 'Fazilet Hanımın Kızları' adlı dizide 'Yasin' karakterine hayat veren yeni neslin yakışıklı oyuncularından İdris Nebi Taşkan, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan’la görüntülendi. Kuruçeşme’de objektife yansıyan ikili, muhabirleri fark edince panikledi. İkili, soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören ikili, bir anda panikledi. Daha sonra gecenin karanlığında kayboldular.
Star TV'de yayınlanan 'Fazilet Hanımın Kızları' adlı dizide 'Yasin' karakterine hayat veren yeni neslin yakışıklı oyuncularından İdris Nebi Taşkan, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan’la görüntülendi. Kuruçeşme’de objektife yansıyan ikili, muhabirleri fark edince panikledi. İkili, soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören ikili, bir anda panikledi. Daha sonra gecenin karanlığında kayboldular.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER