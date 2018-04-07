Aşıklar el ele Nişantaşı sokaklarında

El ele mağazaları dolaşan Tümer Metin-Gamze Topuz çifti, kendilerine odaklanan meraklı bakışları aldırmadan yürüyüşlerine devam etti.

Daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in Gamze Topuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Gamze Topuz ''Tümer Metin'den şiddet yüzünden mi ayrıldınız?'' sorusuna ''Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik.'' şeklinde cevap vermiş ve iddiaları yalanlamıştı.



