Aşık olduğu erkek kadın çıktı! Tam 3 yıl boyunca...

S.K., görüşmesi sonrasında Whatsapp’tan Ş.Ö.’ye "Ablam seni görüp beğenmiş. Ablam seni çok beğendi, onayladı. Ben ailemin görüşlerine çok önem veririm. Seninle görüşmeyi sürdürmek ve evlenmek istiyorum. Konuştuklarımla evlendim mi ki? Hatta nişanlandım. Evlilik olmadı. Bu yüzden hiç görüşmeden evlensek daha hayırlı olur" diye yazdı. S. K. evlilik hazırlıkları gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı Ş.Ö.’den birçok defa para aldı. S.K. yaptığı hile ve ustaca sergilediği mizansen ile 4 bin 300 TL bedelli telefonunu Ş. Ö.’nün hediye olarak vermesini sağladı.