Aşık olduğu erkek kadın çıktı! Tam 3 yıl boyunca...

Aşık olduğu erkek kadın çıktı! Tam 3 yıl boyunca...

Bağcılar’da yaşayan S.K.(33) isimli kadın, genç kızları kandırmak amacıyla erkek fotoğrafı kullanarak sosyal medya hesabı üzerinden "Kaan Yıldız" ismiyle bir hesap açtı. Kaan Yıldız’ı sosyal medyadan ekleyen 35 yaşındaki Ş.Ö. isimli kadın, erkek olarak bildiği S.K., ile 3 yıl boyunca whatsapp üzerinden yazıştı, ona hediyeler aldı, paralar yolladı. Ş.Ö., 300 bin TL daha para isteyen S.K.nın bu isteğini geri çevirdi. S.K. da bu kez Ş.Ö’yü özel fotoğraflarını ailesine yollamakla tehdit etti. Ş.Ö.’nün şikayeti üzerine S. K. hakkında "Şantaj, bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

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Aşık olduğu erkek kadın çıktı! Tam 3 yıl boyunca...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, olay şöyle oldu: 14 Temmuz 2017 ’de S.K. isimli kadın, genç kızları kandırmak amacıyla yakışıklı erkek fotoğrafları kullanarak sosyal medya hesabı üzerinden erkek isimleriyle birçok sahte hesap açtı. Ş.Ö. de "Kaan Yıldız" adındaki sahte sosyal medya hesabındaki kişinin fotoğraflarını beğenerek arkadaşlık isteği yolladı. İkili birbirlerinin telefon numaralarını alıp, Whatsapp’dan yazışmaya başladı. S.K., Ş.Ö.’ye evlenmek istediğini yazarak ’Ablam ile buluşarak onunla görüşebilirsin’ dedi. S. K. kendisini sahte ’Kaan Yıldız’ın ablası’ olarak göstererek Ş.Ö. ile birçok kez buluştu.

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Aşık olduğu erkek kadın çıktı! Tam 3 yıl boyunca...

S.K., görüşmesi sonrasında Whatsapp’tan Ş.Ö.’ye "Ablam seni görüp beğenmiş. Ablam seni çok beğendi, onayladı. Ben ailemin görüşlerine çok önem veririm. Seninle görüşmeyi sürdürmek ve evlenmek istiyorum. Konuştuklarımla evlendim mi ki? Hatta nişanlandım. Evlilik olmadı. Bu yüzden hiç görüşmeden evlensek daha hayırlı olur" diye yazdı. S. K. evlilik hazırlıkları gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı Ş.Ö.’den birçok defa para aldı. S.K. yaptığı hile ve ustaca sergilediği mizansen ile 4 bin 300 TL bedelli telefonunu Ş. Ö.’nün hediye olarak vermesini sağladı.

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Aşık olduğu erkek kadın çıktı! Tam 3 yıl boyunca...

3 YIL BOYUNCA KANDIRDI: Hediyeleri kendisini Kaan Yıldızın ablası olarak tanıtan S.K., elden aldı. Paralar ise S. K.’nın banka hesabına gönderildi. S. K. ile Ş.Ö.’nün yazılaşmaları ve buluşmaları olay ortaya çıkana kadar 3 yıla yakın süre devam etti. Bir süre sonra isteği üzerine Ş.Ö., S.K.’ya özel fotoğraflarını gönderdi. S.K. "İş kurmam gerekiyor. Çok kazançlı bir iş eğer bana 300 bin TL gönderirsen iş kurarak para kazanmaya başlayıp seninle evlenebilirim" diye yazdı. Ş. Ö. paranın miktarını fazla bularak "30 bin TL gönderirim" dedi.

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