Asgari ücretle zamlanan maaşlar engelli ve evde bakım ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücretin 2 bin 20 TL’ye çıkması zam oranlarının da artmasına neden oldu. Devletin bakıma muhtaç ve yoksullara ödediği aylıklara bu yıl zam yapılacak. Evde bakımı yapılan hasta ve engelliler için ödenen maaş 2018’de bin 179 lira iken 2019’da bin 305 liraya çıkartıldı. Bu ücret sadece bakımdan sorumlu olan bizzat bakan akrabaya ödeniyor. Bakımı yapan komşu ya da aile dışından biri ise bu ücret ödenmiyor.

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