Asgari ücretle zamlanan maaşlar engelli ve evde bakım ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücretin 2 bin 20 TL’ye çıkması zam oranlarının da artmasına neden oldu. Devletin bakıma muhtaç ve yoksullara ödediği aylıklara bu yıl zam yapılacak. Evde bakımı yapılan hasta ve engelliler için ödenen maaş 2018’de bin 179 lira iken 2019’da bin 305 liraya çıkartıldı. Bu ücret sadece bakımdan sorumlu olan bizzat bakan akrabaya ödeniyor. Bakımı yapan komşu ya da aile dışından biri ise bu ücret ödenmiyor.
Evde bakım maaşından yararlanabilmek içinse bazı koşullar var. Maaştan yararlanabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu olmalı ve raporda "ağır özürlü" olduğunu belirtilmeli. Engelli bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması gerekiyor. Ağır hastalık nedeniyle yaşamını başkalarının yardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu yardımdan yararlanabilmek için ayrıca gelir kriterinin de yerine getirilmesi gerekiyor.
Yeni yılla birlikte bu rakam bin 219 TL’ye yükseldi. Geçen yıl evde bakım maaşı bağlatabilmek için yaptıkları başvurular, gelirleri 967-bin 200 TL arasında kaldığı için reddedilenler, bu yıl yeniden başvurabilirler.
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