Asgari ücret teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

18 maddeden oluşan torba teklife göre asgari ücret desteği 2019 yılında da devam ettirilecek. Bu kapsamda 500'ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150 TL, 500'ün üstünde personel çalıştıran işletmeler için ise 100 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

VERGİ KESİNTİLERİNİN İADELERİ DE SAĞLANACAK

İşsizlik kapsamındaki tazminatlara uygulanan gelir vergisi istisnasına açıklık getirilmesi hedeflenen teklifle geçmişteki vergi kesintilerinin iadesi de sağlanacak.