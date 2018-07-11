Asgari ücret ne kadar oldu 2018 zam geldi mi net/brüt miktar

2018 Asgari ücret ne kadar Temmuz zam oranı asgari ücrete var mı? Asgari ücret ne kadar brüt net ücret haberimizde. Emekli ve memurlar zam alacak fakat asgari ücrete zam yansımayacak. 2018 yılı asgari ücret ne kadar?

2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı.

2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı.

İŞTE ASGARİ ÜCRET BRÜT-NET FİYATI: 2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL- 2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL- 2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL- 2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL- 2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretle çalıştığı için nafaka alamayan kadını Yargıtay haklı buldu. Kararda “Asgari ücret yoksulluktan kurtarmaz” dendi.

Yargıtay nafaka konusunda son sözü söyledi. Aile Mahkemesi, boşanma kararı verdiği bir çiftten asgari ücretle çalışan kadına ‘çalışıyorsun, boşanmayla yoksulluğa düşmezsin’ diyerek yoksulluk nafakası talebini reddetti.

Kararı temyize götüren kadını Yargıtay haklı buldu. Yargıtay asgari ücretle çalışmak bireyi yoksulluktan kurtarmaz diyerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve kadına yoksulluk nafakası verilmesine hükmetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında ‘Mahkemece davacı kadının boşanmakla yoksulluğa düşmeyeceği gerekçesiyle kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmişse de, kadının tekstil işinde asgari ücretle çalıştığı aylık 400 TL kira ücretinin bulunduğu, erkeğin ise yurt dışında çalışıp bin 600 dolar maaş aldığı” belirtildi.

2018 ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret yasa gereği 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. 30 gün üzerinden yapılan hesaplama günlük olarak yapılır. Günlük kararlaştırılan ücret 30 gün sayısı ile çarpılarak aylık miktar belirlenir. SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra da net asgari ücret belirlenir.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR: Asgari Ücret Yönetmeliği Üçüncü bölüm Madde 8’ye göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı veya Yardımcısı, Hazine müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı ilgili daire başkanı veya yardımcısı, bünyesinde en çok işçi bulunduran en üst işçi kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilci ve bünyesinde en çok işveren bulunduran işveren kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilciden oluşur.

ASGARİ ÜCRET NEDİR: Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ 2018: 2017 yılı asgari ücrete baktığımız zaman net bin 404 TL olmuştu. Bekarlar için AGİ 2017 133.31 TL olmuştu. Bu yıl AGİ ise bekarlar için 152,18 TL oldu

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücrete yönelik temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar

Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.

Asgari ücret, ilgili yönetmelikte de belirtildiği gibi sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.

Asgari ücret günlük bazda belirlenir. Belirlenen günlük tutar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri ayarlanır.

Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanarak belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.