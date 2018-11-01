  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Asgari ücret kaç para olacak Türk-İş Başkanı açıkladı

Asgari ücret kaç para olacak Türk-İş Başkanı açıkladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yapılacak zamma çevrildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşerek asgari ücretin 2 bin lira olmasını teklif etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 06:00 - Güncelleme: 01-11-2018 06:00

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha erken toplanması ve asgari ücretin 2 bin TL olması talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, 17 Eylül'de Malatya'da yapılan bir toplantıda asgari ücretin 2 bin TL olması gerektiğini ifade ettiklerini anımsattı.

ARALIK'TAKİ TOPLANTI BEKLENMESİN... Özel sektörde üç beş firmanın dışında buna uyanın olmadığını belirten Atalay, Türkiye'de birkaç aydır ekonomik problemlerin olduğunu, bunun da en çok işsiz, emekli ve asgari ücretliyi vurduğunu kaydetti. Asgari ücretin Aralık ayındaki görüşmeden önce 2 bin TL olmasını teklif ettiklerini, bu kapsamda da Bakan Selçuk ile görüştüklerini dile getiren Atalay, Selçuk'un "Hukuken bunu toplama imkanı yok. Hukuken toplasak da bu ocak ayında yürürlüğe girecek" dediğini aktardı.

2 BİN LİRA TALEBİ... Atalay, "Ülke gündeminde KİT'lerle ilgili milletin bir beklentisi var. 85 bin insan 'Ne zaman kadroya geçeceğim?' diye beklerken şimdi kıdem tazminatı meselesi gündeme getirildi. Bununla ilgili de görüştük. Bakan, taraflarla konuşmadan bununla ilgili bir çalışma yapmayacağını ifade ediyor. 2 bin TL ile ilgili de 'Bir çalışma yapayım ama hukuken bunu erken toplamam mümkün değil' dedi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bin 600 TL ile geçinmekte zorlandığını kaydeden Atalay, bu sorunun çözüme kavuşmasını talep ettiklerini dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Asgari ücret kaç para olacak Türk-İş Başkanı açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro