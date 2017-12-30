Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar Yunanistan'ın verdiği maaşa bakın

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret 2018 açıklandı. Heyecanla beklenen asgari ücretin belli olmasıyla birlikte diğer ülkelerde alınan asgari ücret merak edilmeye başlandı. Peki AB ülkeleri ne kadar asgari ücret veriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin bin 603 lira olduğunu duyurdu.Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinde alınan asgari ücretin altında kaldı. Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret uygulanıyor. Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücret yok. Peki diğer ülkelerde asgari ücret ne kadar? İşte AB ülkelerinde alınan asgari ücret: İrlanda 1.563 avro 7.100 lira, Malta 736 avro 3,348 lira, Yunanistan 684 avro 3.111 lira Almanya 1.498 avro 6.814 lira, Britanya 1.397 avro 6.354 lira, Estonya 470 avro 2.138 lira, Slovenya 805 avro 3.661 lira, Türkiye 352 avro 1604 lira.

2018 yılı asgari ücretleri belli oldu! Açıklanan rakam...

Asgari ücret 2018 net brüt Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar?