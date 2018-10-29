Asgari ücret 2019 yılında kaç para olacak net/brüt artış oranları

2019 Ocak ayıyla birlikte hem çalışan hem de çalışmayanlar zam alacak. Peki 2019 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak, AGİ'de net artış ne kadar olacak? Asgari ücret için görüşmeler başlarken, sendikalar, artışın Ocak beklenmeden yapılmasını talep ediyor. Halen 1603 lira olan net asgari ücretin net 2 bin lira (brüt 2 bin 532) olacağı konuşulmaya başlandı. Sendikalar ise asgari ücretin 2 bin 500 lira olmasını istiyor. Asgari ücretteki artışla birlikte, çalışanlara ve işsizlere yapılan ödemeler de artacak.

AGİ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?... Çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişiyor. AGİ tutarı halen 152,21 ile 258,76 lira arasında bulunuyor. Asgari ücret brüt 2 bin 532 lira olursa, AGİ 189,90 ile 322,83 lira aralığına yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?.. İşsizlik maaşı da halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611 lira 28 kuruş olarak uygulanırken; brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak.

Asgari ücreti 2018 yılında yüzde 14.2 oranında zam yapılmış ve brüt 2.029,50 lira, net 1.603,12 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretli günlük 67,65 lira alıyor. 1 Ocak 2019 itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak. 2018 yılında ödenen AGİ ise şöyle: