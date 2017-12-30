Asgari ücret 2018'in içinde asgari geçim indirimi var mı?

6 milyon kişi 1 ocak 2018 tarihinden itibaren bin 603 TL alacak. Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi tablosu da belli oldu. Agi 2018'de bekarlar 152 TL alacak. Peki asgari ücretin içinde AGİ var mı?

Uzun zamandır büyük bir merakla beklenen asgari ücret konusunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ediyor. AGİ 2018 tablosu da belli oldu. Medeni durum ve çocuk sayısına göre değişen AGİ 2018 tablosuna gelin birlikte bakalım.

ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE AGİ VAR MI? 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

Asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu 2018 AGİ tablosu