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Asgari ücret 2018 ne zaman verilecek bu ay var mı?

Asgari ücret 2018 ne zaman verilecek bu ay var mı?

Asgari ücret 2018 bu yıl bin 603 TL oldu. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin açıklanmasından sonra yeni maaşlar ne zaman verilecek sorusu soruluyor. Peki asgari ücret ne zaman yatacak?

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 15:48 - Güncelleme: 06-01-2018 15:48

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte yeni maaşların ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Yaklaşık 6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret Türk İş ve DİSK'in açıkladığı tutarlardan az oldu. Peki bu yıl bin 603 TL olan asgari ücret ne zaman yatacak?

6 milyon kişi 1 ocak 2018 tarihinden itibaren bin 603 TL alacak. Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi tablosu da belli oldu. Agi 2018'de bekarlar 152 TL alacak. Herkesin merak ettiği ise asgari ücretin ne zaman yatacağı sorusu oldu. Son açıklamalara baktığımız zaman yeni asgari ücret Şubat ayında yatacak. 

ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE AGİ VAR MI? 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

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