Asgari geçim indirimi tablosu 2018 evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu ücreti

2018'de kim ne kadar asgari geçim indirimi alacak? Evli ve çocuk durumuna göre değişen asgari ücret 2018 agi tablosunda evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan ne kadar zam alacak?

2018 asgari ücretin belli olmasıyla birlikte asgari geçim indirimi de belli oldu. Asgari geçim indirimi AGİ 2018'de evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanın ne kadar alacak merak konusu oldu. AGİ 2018 tablosuna baktığımız zaman bekarların asgari geçin indirim ücreti arttı. Asgari geçim indirimi 2018 evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanların alacağı AGİ'yi haberimizden bulabilirsiniz.

2017 YILI EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU NE KADAR ALDI? 2017 yılı asgari ücrete baktığımız zaman net bin 404 TL olmuştu. Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar için AGİ 2017 ücreti 213 TL olmuştu.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

2018 Asgari ücreti ne kadar oldu?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2018 YENİ GÜNCEL TABLO