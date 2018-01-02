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Asgari geçim indirimi (AGİ) 2018 evli ve eşi çalışanlar

Asgari geçim indirimi (AGİ) 2018 evli ve eşi çalışanlar

Asgari geçim indirimi AGİ 2018 evli ve eşi çalışanlar için ne kadar oldu? Asgari ücretin bin 404 liradan bin 603 TL'ye çıkmasıyla birlikte asgari geçim indirimi de zamlandı. 2017 yılında evli ve eşi çalışanlar için 133 TL olan AGİ 2018 bu yıl 152 TL oldu. Evli ve eşi çalışanlar için AGİ 2018 tablosu internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 17:26 - Güncelleme: 02-01-2018 17:26

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret 29 Aralık tarihinde belli oldu. Asgari ücretin bin 603 TL olmasıyla birlikte AGİ'de değişti. Yeni AGİ 2018 tablosu haberimizde.

2018 asgari ücretin belli olmasıyla birlikte asgari geçim indirimi de belli oldu. Asgari geçim indirimi AGİ 2018'de evli ve eşi çalışanlar ne kadar alacak merak konusu oldu. AGİ 2018 tablosuna baktığımız zaman evli ve eşi çalışanların geçim indirim ücreti arttı. Asgari geçim indirimi 2018 evli ve eşi çalışanların alacağı AGİ belli oldu.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ 2018 TABLOSU2017 yılı asgari ücrete baktığımız zaman net bin 404 TL olmuştu. Evli ve eşi çalışanlar için AGİ 2017 133.31 TL olmuştu. Bu yıl AGİ evli ve eşi çalışanlar için 152,18 TL oldu.

ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE AGİ VAR MI?

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte herkes asgari geçim indiriminin maaşın içinde olup olmadığını soruyor. Bekar ile evli ve eşi çalışanların asgari ücretinin içinde AGİ bulunuyor. Yani alacağınız bin 603 TL'nin içinde AGİ var.

Asgari geçim indirimi 2018 ödemeleri AGİ ne kadar alacaksınız?

 

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