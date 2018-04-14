Asena'nın iddialarına Caner Erkin'den sert yanıt

Caner Erkin, dün akşam avukatları tarafından kaleme alınan bir açıklama yayınlayarak eski eşi Asena Atalay'la ilgili iddialara yanıt verdi. 'Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır' denilen açıklamada ''Aksine tümü Asena'nın aleyhine sonuçlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, dün akşam Twitter hesabından avukatları tarafından kaleme alınan bir açıklama yayınlayarak eski eşi Asena Atalay'la ilgili iddialara yanıt verdi. 'Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır' denilen açıklamada ''Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır'' ifadelerine yer verildi. Asena Atalay, oğulları Çınar'ın babasının evinde bir odası daha bulunmadığını iddia etmişti. Twitter

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Son zamanlarda görsel ve yazılı medyada Asena Atalay ve avukatının müvekkilimizle aralarında mevcut davalar hakkında tümü gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamaları yer almaktadır. 1- Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır. Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bir kısım davaların yargılaması ise devam etmektedir. Twitter

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2 - Müvekkilimiz Caner Erkin çok sevdiği oğlu Çınar'ın mutlu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için tüm kamuoyunun bildiği haklı sebeplerle velayet davası açmıştır. Açılan bu dava ile ilgili yapılmış tek bir pazarlık yoktur. Aksine Asena Atalay'ın vekili tarafından tamamen maddi talepler içeren anlaşma teklifi yapılmış ve müvekkilimiz tarafından red edilmiştir. Twitter

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