Asena Tuğal'ın çantasındaki detay: Biraz takıntım var

Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncu çift Asena Tuğal ve Şahin Irmak, Etiler-Akmerkez’de görüntülendi. Evlilikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini belirten Tuğal, “Bir tek bana ‘Hanım’ demeye başladı” diyerek, gülümsedi. Çantasına asılı dezenfekte suyu dikkat çeken Tuğal, “Biraz hijyen takıntım var” şeklinde konuştu.