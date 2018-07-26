Asena Tuğal'ın çantasındaki detay: Biraz takıntım var

Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncu çift Asena Tuğal ve Şahin Irmak, Etiler-Akmerkez’de görüntülendi. Evlilikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini belirten Tuğal, “Bir tek bana ‘Hanım’ demeye başladı” diyerek, gülümsedi. Çantasına asılı dezenfekte suyu dikkat çeken Tuğal, “Biraz hijyen takıntım var” şeklinde konuştu.
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