Asena Atalay'dan şok paylaşım! Hayko Cepkin'le dalga geçti

Geçtiğimiz yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden ve şarkıcı Tan'la aşk yaşadığı iddia edilen Asena Atalay, bu kez de yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Asena Atalay, ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'in karesini tek farı açık olan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen Asena Atalay, hayranlarının tepkisini çekti. Asena Atalay'ın, Hayko Çepkin'le dalga geçmesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ: Hayko Cepkin'le alay eden sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı. İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçerek kendini eğlendiren Asena Atalay, bu hareketiyle de sosyal medyada tepki çekti.
Bir çocuk annesi sunucuya bu yaptığının yakışmadığını söyleyen takipçileri "Hayko, bu kusurunun ameliyatla düzelebileceğini bildiği halde bıçak altına yatmak istemiyor. O, bunu sorun etmezken senin böyle dalga geçmen çok yanlış" diye tepkisini dile getirdi.
Habertürk yazarı Esin Övet, çok konuşulan konu üzerine Asena Atalay'a telefon edip, “Aloooo Asena hayırdır. Neden Hayko Cepkin’in fotoğrafını, tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçtin? Derdin nedir Hayko’yla? şeklinde bir soru yöneltti.
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