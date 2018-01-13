Asena Atalay'dan şok paylaşım! Hayko Cepkin'le dalga geçti

Geçtiğimiz yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden ve şarkıcı Tan'la aşk yaşadığı iddia edilen Asena Atalay, bu kez de yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Asena Atalay, ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'in karesini tek farı açık olan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen Asena Atalay, hayranlarının tepkisini çekti. Asena Atalay'ın, Hayko Çepkin'le dalga geçmesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

