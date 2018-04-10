Asena Atalay'dan mahkemede olay sözler!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, Çınar'ın velayetini almak için dava açtığı Asena Atalay, oğlu ile mahkemede ifade verdi. Asena Atalay mahkemeden çıkarken “Karşı tarafla velayet konusunda anlaşma yok.

Asena Atalay'dan mahkemede olay sözler!

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne annesi Asena Atalay’la birlikte gelen Çınar Erkin yaklaşık yarım saat pedagog eşliğinde ifade verdi. Çıkışta “anneciğim” diye annesine sarıldı. Anne ve oğlu daha sonra avukatları Beyza Sındıraç eşliğinde adliyeden ayrıldı. Oğlunun ifadesinin ardından adliye koridorunda bir açıklama yapan ve geleceği için oğlunun fotoğrafını çekilmesini istemeyen Asena Atalay, “Biz pedagogla ilgili belgelerin hepsini mahkemeye sunduk. Ben nafakadan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem diyor. Babasının evinde Çınar’ın odası bile yok” dedi

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Asena Atalay'dan mahkemede olay sözler!

Onlar da baktılar ki her şey normal. Biz adliye pedagoguna Çınar’ı göstermek istiyoruz dediler. Mahkeme de pedagogla çocuğun görüşmesine karar verdi” dedi. EN SON 2,5 AY ÖNCE BABASINDA KALDI: Çocuğunu düşünen bir insanın bunu yapmayacağını sözlerine ekleyen Asena Atalay, “Karşı tarafla velayet konusunda anlaşma yok. Eğer ben nafakalardan, para davalarından vazgeçersem o da velayetten vazgeçiyor. Eğer davayı ben kazanırsam mahkeme Caner’in bütçesine göre karar verecek. O yüzden sen para davalarından vazgeçmezsen ben de velayet davasından vazgeçmem diyor.

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Asena Atalay'dan mahkemede olay sözler!

Velayeti alması için hiçbir sebep yok, ben gayet normal, çocuğumu büyütüyorum. Benim için önemli olan Çınar. Çocuk en son 2,5 ay önce babasında kaldı. Ben pedagogla görüşmemde pedagog çocuğun eğitim durumunu, yaşam tarzını sordu. Evime misafir olacaklar. Neleri sever, neleri sevmez. Çok genel konuşuldu. Güzel geçti. Babasının evinde Çınar’ın odası bile yok, benim annemin evinde bile Çınar’a özel oda var” dedi.

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Asena Atalay'dan mahkemede olay sözler!

'CANER ÇOCUĞUYLA HİÇ İLGİLENMİYOR' Avukatı Beyza Sındıraç da, “Çınar çok hassas bir çocuk annesine çok düşkün. Caner çocuğuyla hiç ilgilenmiyor. Velayet davasının açmasının nedeni oğlu değil iştirak nafakası ödememek için” diye konuştu. Antremanda olduğu söylenen Caner Erkin’in de bu hafta için adliye gelerek açtığı velayet davasıyla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

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