Asena Atalay'dan Arda Turan Berkay kavgası hakkında sürpriz yorum

Beşiktaş'ta top koşturan futbolcu Caner Erkin'le 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan Asena Atalay, katıldığı 2. sayfa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Caner Erkin ile devam eden nafaka davası, özel yaşamı ve gündeme bomba gibi düşen Arda-Berkay kavgası hakkında konuşan Atalay, Arda Turan hakkında bakın ne dedi. İşte Asena Atalay'ın açıklamalarından satırbaşları...
ARDA-BERKAY KAVGASI: "Arda–Berkay olayı mahkemeye taşınan bir olay. Mekan karanlık küçük bir ortam. 6 tane masa vardır. Basın yok, fotoğraf çekmek yok. Yıllardır tek bir kare çekemiyor basın"
"Bu olayda Aslıhan’a çok üzüldüm. Böyle bir şeye maruz kalması… Arda’nın hatasıdır, değildir bilemem. Bu kısmını onlar biliyor. Ben sadece Aslıhan’ın böyle bir pozisyonda olmasına çok üzüldüm. Mesaj da attım zaten. ‘Önemli olsan sensin. Kendine dikkat et. Umarım sağ salim çocuğunu kucağına alırsın’ diye."
"Ben Arda’nın dışarıda olmasına kızdım açıkçası. 4-5 aylık değil. 8,5 aylık hamile çünkü."
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