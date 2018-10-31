Asena Atalay'dan Arda Turan Berkay kavgası hakkında sürpriz yorum

"Bu olayda Aslıhan’a çok üzüldüm. Böyle bir şeye maruz kalması… Arda’nın hatasıdır, değildir bilemem. Bu kısmını onlar biliyor. Ben sadece Aslıhan’ın böyle bir pozisyonda olmasına çok üzüldüm. Mesaj da attım zaten. ‘Önemli olsan sensin. Kendine dikkat et. Umarım sağ salim çocuğunu kucağına alırsın’ diye."