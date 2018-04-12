Asena Atalay'a mahkemeden kötü haber!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin’in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek Erkin'in servetinin yarısını isteyen Asena Atalay’ın reddedilen mal paylaşımı davasını istinaf mahkemesi de kabul etmedi.
TEDBİRLER KALDIRILDI
Atalay’ın boşanma protokolünde olmayan bir otomobil ve Beykoz’daki ‘Cam ev’ olarak bilinen 6 milyon dolar değerindeki gayrimenkulu istemesini, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiren mahkeme, “Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz” dedi.
ESASTAN RET KARARI
Mahkeme, Atalay’ın davasını esastan reddetti. Ayrıca Erkin’in, Şişli ve Balıkesir’deki 9 gayrimenkulü ile 2 Mercedes, 1 Porsche marka otomobilinin üzerindeki satılamaz tedbirini de kaldırdı.
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