Aseksüel nedir kimlere aseksüel denir cinsel tercihleri ne?

Aseksüellik çok sık rastlanmayan bir durumdur. Aseksüellik fazla rastlanan bir durum olmadığı için birçok vatandaş tarafından anlamı ve detayları merak ediliyor.

ASEKSÜELLİK NEDİR: 2004’te yapılan bir çalışmada aseksüelliğin yaygınlığı %1 olarak belirlenmiştir. Aseksüellik, davranışsal ve genellikle bireyin kişisel veya dini inançları gibi unsurların üzerinde etkili olduğu cinsel etkinlikten kaçınma ve bekarlıktan farklıdır; cinsel davranışın aksine, cinsel yönelimin “kalıcı” olduğuna inanılmaktadır. Bazı aseksüel kişiler romantik partnerlerini memnun etme arzusu ya da çocuk sahibi olma arzusu gibi çeşitli nedenler dolayısıyla, cinsel çekim veya seks arzusu eksikliğine rağmen cinsel etkinlikte bulunabilirler.

Bir cinsel yönelim olarak aseksüelliğin kabulü ve bilimsel araştırma alanı açısından halen oldukça yenidir, hem sosyoloji hem de psikoloji bakımından büyüyen bir araştırma alanı olarak gelişmeye başlamıştır.[5] Bazı araştırmacıların aseksüelliğin bir cinsel yönelim olduğunu savunmasına karşın, bazı araştırmacılar ise aynı görüşte değildi