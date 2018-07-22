ASDEP personel alımı ne zaman hangi ayda 4 bin kişi alınacak?

4 bin ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak, 2018 yılında ne zaman ASDEP personel alımı yapılacak, net tarih ne soruları binlerce vatandaşın aylardır kafasını kurcalıyordu. 4 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli atamasının yapılacağının müjdesini ilk kez Bakan Kaya vermiş, sonrasında yeni bir açıklama yapmamıştı. Erdoğan ise bugün kafalardaki soru işaretini giderecek yeni bir açıklama yaptı. 4 bin ASDEP personel alımı başvuruları 2018 yılı içinde yapılacak. Peki ne zaman ADEP alımı yapılacak, başvurular ne zaman alınacak, ASDEP personel alımı için adaylar sınava girecek mi, KPSS şartı aranacak mı?

2016 ve 2017 yılında toplamda 3 bin ASDEP personel alımı yapıldığını söyleyen Bakan Kaya, 2018 yılında da istihdam sağlayacaklarını açıklayarak, ''ASDEP'in en önemli unsuru hiç şüphesiz, yeterli sayıdaki personelidir. 2016 yılında bin 500, 2017 yılında da bin 500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personelinin istihdamını sağladık. 2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz.'' demişti.

Şuan 3 bin personelle sahada olduklarını halkın hizmetine son sürat devam ettiklerini belirten Fatma Betün Sayan Bu yılda bir o kadar yani 3 bin personel daha alımı yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetine devam edeceklerini açıklamıştı.

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığına bağlı Bu bölümler arasında psikoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları yer aldığı bu bölüme her yıl binlerce personel alımı yapılmaktadır. 2018 yılında ASDEP'e alınacak personeller hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan açıklamalarda bulundu.

Bu bölümler arasında psikoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları yer almaktadır. Alımların ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmayan Bakan Kaya 2018 yılı içerisinde alım yapılacağını belirtmekle yetinmişti.

Yeni yılın gelmesiyle kamuya alınacak personel sayıları merak edilmeye başlamıştı. Kamuya atanmaya bekleyen ASDEP personelinin beklediği haber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan gelmişti. CNN Türk televizyonunda katıldığı programda 3 Bin ASDEP personel alımı yapacaklarının müjdesini vermişti.

3 Bin personel istihdamı için düğmeye bastıklarını açıklayan Bakan Fatma Betül Sayan alınacak bölümler hakkında da açıklamalarda bulunmuştu.

Aile Bakanı Kaya'nın konuya dair ifadeleri şu şekilde, ''2018'de de inşallah 3 bin yeni ASDEP personelinin istihdamını sağlayacağız. Psikoloji, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık, Sosyologlar, Çocuk Gelişim Uzmanları, Sosyal Hizmet Uzmanlarından alım yapacağız.''

Ak Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin ASDEP personeli daha alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ak Parti seçim Beyannamesinin ilgili bölümü:

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP): Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.