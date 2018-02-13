ASDEP başvuru şartları-2018 sınav tarihi ne zaman?

ASDEP'in 3 bin yeni personel alacağı haberi büyük heyecan yarattı. Kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaş şimdi ASDEP iş başvurularının başlamasını bekliyor. Peki Peki ASDEP iş başvurusu ne zaman başlıyor, kimler ASDEP iş ilanına başvurabilir, ASDEP iş ilanı şartları neler oldu? ASDEP başvurusu için yazılı ve sözlü sınav yapılacak mı yoksa adaylarda KPSS şartı mı aranacak?

ASDEP 3BİN KİŞİ ALACAK:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi ölçüde yatırım gerçekleştirip, aile bilgi sistemini oluşturduklarını belirterek, "Hane ziyaretlerimizde tespit ve gözlemler sistemde kayıt altına alınacak, böylece ailelerinin ihtiyaçları doğru belirlenecek ve uygun hizmet olarak hızlı dönüşleri sağlanacak" dedi. Bakan Kaya ayrıca, 2018 yılında 3 bin ASDEP personeline istihdam yapılacağını müjdeledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Antalya'nın Kemer ilçesinde Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) eğitim programının kapanışına katıldı. Burada konuşan Bakan Kaya, bakanlık olarak insanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarından örnek alarak çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Son 3 ay içerisinde 165 bin hanede 700 bine yakın vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu sadece son 3 ay içerisinde olan rakamlar. Elbette bu çalışmalar çözüm odaklı sonuç almaya dönük olmak zorunda.

Bir ülkenin gelişmişliğinin sadece ekonomik gücü ve zenginliğiyle izah edilmediğini kaydeden Kaya, "Gelişmiş bir ülkenin aynı zamanda mutlu birey ve güçlü aile yapısıyla müreffeh bir topluma da sahip olması gerekir. Bu nedenle dezavantajlı kesimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal politika uygulamaları son derece önemli. Türkiye olarak son 15 yılda sosyal devlet alanında kaydettiğimiz gelişmelerle adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde anayasal yasal düzenlemelere gittik, kurumsal kapasitemizi güçlendirdik, sosyal yardımlara ayrılan mali kaynağı çok büyük oranda arttırdık" dedi.

2011 yılından bu yana aile, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik hizmetlerim tek bir çatı altında topladıklarını ifade eden Kaya, "Geride bıraktığımız dönemde toplum ihtiyaçlarını esas alarak geliştirdiğimiz yeni sosyal yardım ve hizmet modellerimizle birlikte daha fazla sayıda dezavantajlı insanımıza ulaştık. Bu kapsamda özellikle engelli, yaşlı, çocuk, kadın ve ihtiyaç sahiplerine, devletin ilgisi ve şefkat elini ulaştırmayı öncülüğümüz olarak gördük" diye konuştu.

DURUMA UYGUN HİZMETLER BELİRLENECEK: ASDEP platformunu Türkiye'de yeni dönemin miladı olarak gördüğünü belirten Kaya, "Bu nedenle bakan olarak göreve geldiğim ilk günden itibaren önemle ele aldığım konulardan biri Aile Sosyal Destek Programını hayata geçirmek oldu. Bugüne kadar yürüttüğümüz hizmetleri bir adım daha ileri götürerek hayatsa geçirdiğimiz ASDEP, devletimizin alandaki yeni gücü olacaktır. Artık ASDEP uygulamamızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşımız devlete değil, devlet vatandaşımızın ayağına gidecek. Böyle ailelerimizin dezavantajlı kesimlerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit edecek ve durumlarına uygun olan hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacağız" ifadelerini kaydetti.

3 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK: 2016 ve 2017 yılında toplamda 3 bin ASDEP personeline istihdam sağladıklarına dikkat çeken Kaya, 2018 yılında da istihdam sağlayacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

"ASDEP'in en önemli unsuru hiç şüphesiz, yeterli sayıdaki personelidir. 2016 yılında bin 500, 2017 yılında da bin 500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personelinin istihdamını sağladık. 2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz. Son 3 ay içerisinde 165 bin hanede 700 bine yakın vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu sadece son 3 ay içerisinde olan rakamlar. Elbette bu çalışmalar çözüm odaklı sonuç almaya dönük olmak zorunda. Yola çıkarken varmak istediğimiz hedefin insanımızın yüzündeki tebessüm olduğunu unutmamalıyız. Çözüm getirmeye insanımızın yüzünü güldürmeyen çaba hiçbir zaman bizi hedefimize ulaştıramaz.