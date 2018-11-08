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ASDEP alımları ne zaman 2018 Erdoğan takvimi açıkladı.

ASDEP alımları ne zaman 2018 Erdoğan takvimi açıkladı.

Binlerce vatandaşın beklediği ASDEP alımları ne zaman yapılacak, 2018 yılı bitmeden 4 bin ASDEP memuru alımı yapılacak mı sorusu gündemde. Erdoğan AK Parti beyannamesinde 4 bin ASDEP alımı hakkında son haberleri açıkladı. İşte ASDEP alımları hakkında son gelişmeler...

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:20 - Güncelleme: 08-11-2018 11:00

ASDEP alımları ne zaman olacak, 4 bin ASDEP personel alımı 2018 yılı bitmeden olacak mı soruları merak konusu oldu. 

ASDEP personeli, Psikoloji, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık, Sosyologlar, Çocuk Gelişim Uzmanları, Sosyal Hizmet Uzmanlarından alınacak. Alımı yapılacak 4 Bin ASDEP personelinin hangi şartlarla alınacağı ve alımların nasıl yapılacağı gibi soruların cevapları merakla bekleniyor.

Vatandaşlar  ASDEP personeli başvuru sayfasının ne zaman açılacağını araştırıyor. Kamuya 4000 ASDEP personelinin alınacağının açıklanmasının ardından, başvuruda bulunmak isteyen adaylar merakla detayları bekliyor. ASDEP personeli, psikoloji, rehberlik psikolojik danışmanlık, sosyologlar, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanlarından alınacak. 

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: '2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz' demişti. Ardından Ak Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört bin ASDEP personeli daha alınacağını müjdelemişti.

2018 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na alınacak ASDEP personeli alımları ile ilgili müjdeli haberler en yetkili ağızlardan gelmişti. Önce eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın '2018 yılında 3 bin ASDEP personeli istihdam edeceğiz' açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde 'Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi sağlanacaktır' müjdesini vermişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim Beyannamesinin ilgili bölümü şöyleydi:'Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.'

ASDEP nedir: ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;1- Sosyal Hizmet 2- Psikoloji 3- Sosyoloji 4- Çocuk Gelişimi 5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 6- Aile ve Tüketici Bilimleribölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 10:27 4 katı değil 10 katı aday cagrilacak. Çocuk gelişimi ve aile tüketici bölümleride asdep kapmanidan çıkarıldı

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