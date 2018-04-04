ASDEP 2018 personel alımı ne zaman-yeni tarih ne?

ASDEP başvuruları ne zaman yapılacak 2018 son bilgi Bakan Sayan'dan geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. AK Parti Kağıthane 6. Olağan Kongresi'nde kürsüye çıkan Bakan Kaya, 2018 yılında yapılması beklenen 4 bin ASDEP personeli alımı için önümüzdeki seneyi işaret etti.

ASDEP ALIMLARI NE ZAMAN OLACAK: Adaylar bu açıklamanın ne anlama geldiğini, ASDEP personeli alımı ne zaman olacak sorusuyla sorguluyor.1 Nisan 2018 tarihinde açıklama yapan Aile Bakanı Kaya, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında vatandaşın ayağına giderek hizmet verildiğini açıkladı. Bakan’ın “önümüzdeki sene istihdamını yapacağımız 4 bin yeni personelimizle kapıları çalacağız” ifadesi adayların aklını kurcaladı.

2018 ASDEP MEMUR ALIMI: 2016 ve 2017 yılında toplamda 3 bin ASDEP personel alımı yapıldığını söyleyen Bakan Kaya, 2018 yılında da istihdam sağlayacaklarını açıklayarak, "ASDEP'in en önemli unsuru hiç şüphesiz, yeterli sayıdaki personelidir. 2016 yılında bin 500, 2017 yılında da bin 500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personelinin istihdamını sağladık. 2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz. Son 3 ay içerisinde 165 bin hanede 700 bine yakın vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu sadece son 3 ay içerisinde olan rakamlar. Elbette bu çalışmalar çözüm odaklı sonuç almaya dönük olmak zorunda. Yola çıkarken varmak istediğimiz hedefin insanımızın yüzündeki tebessüm olduğunu unutmamalıyız. Çözüm getirmeye insanımızın yüzünü güldürmeyen çaba hiçbir zaman bizi hedefimize ulaştıramaz’’ dedi.

3 BİN ASDEP PERSONELİ ALINACAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Antalya'da katıldığı program da çok önemli açıklamalar yaparak memur hayali kuran kişilere müjdeli haberi verdi. Bakan Kaya’nın yaptığı açıklamada geçtiğimiz iki sene boyunca toplam 3 bin kişilik ASDEP personeli alımı yapıldığı ve 2018 yılında da 3 bin ASDEP memur alımı yapılacağı belirtildi. Peki alımlar ne zaman yapılacak?

ASDEP ALIMLARI NE ZAMAN: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yapılan açıklama da 3 bin kişilik ASDEP personelinin istihdam edileceği müjdelendi fakat kesin bir tarih verilmedi.