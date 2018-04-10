Asansörde can pazarı: Hamile kadın dehşeti yaşadı!

Edinilen bilgilere göre; Muğla'nın Fethiye ilçesi Babataşı Mahallesi 779 sokakta bir apartmandaki asansör, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ve Hacer Ersoy (39) yaralandı.