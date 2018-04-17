Asansör faciası! Halatı koptu, üçüncü kattan yere çakıldı

İstanbul Başakşehir'de yaşanan olay, saat 17.00 sıralarında Mutfaksan Sanayi sitesi içerisinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi asansör boşluğunda boyama yaptığı esnada 3’üncü katta bulunan asansör kabini işçinin üzerine düştü.

Asansör ile zemin arasında sıkışan işçinin ilk yardımına sesi duyan işçiler yetişti. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine çağrılırken, işçinin sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olayın oluş biçimini incelemeye başladı.