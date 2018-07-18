As bayrakları: Nazar boncuğu emojisi yolda!

17 Temmuz 2019 Dünya Emoji Günü'nü kutlayan Apple, iPhone, iPad, Apple Watch ve diğer ürünlerine gelecek 70 yeni emojiyi tanıttı. Bu yeni emojiler arasında nazar boncuğunun bulunuyor. iOS 12 işletim sistemi ile birlikte hayata geçirilecek bu yeni emojiler yıl sonuna doğru herkes tarafından kullanılabilecek.

70 yeni emoji içinde sadece nazar boncuğu bulunmuyor. Yeni emojiler arasında mango, kanguru, yengeç, tavus kuşu, soğuktan donmuş surat, sonsuz işareti, marul, partici surat, kaşları çatık endişeli surat gibi seçenekler yer alıyor. Ayrıca ek olarak yeni emojiler arasında beyaz saçlı, kızıl saçlı, kıvırcık saçlı ve saçsız surat eklenecek, ten rengine göre özelleştirilebilecek.

Özellikle anlık mesajlama uygulamarında sıklıkla kullanılan ve gençlerin tercih ettiği emojiler iletişimin önemi yapı taşlarından biri. Eğlenceli emojiler sayesinde yazışmadan iletişim kurmak da mümkün oluyor. Yeni emojiler iOS 12'yi Beta olarak kullananlar tarafından denenebilecek.

Kaynak: Teknolojioku