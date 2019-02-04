Arzu Sabancı'dan bomba 'vatandaşlık' açıklaması! Eşi ve oğulları kimdir?

MALTA vatandaşı olan Sabancı ailesi üyeleri gündeme otururken Arzu Sabancı ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı, işte o açıklaması ve merak edilen eşiyle hayli meşhur olan çocukları:

Sabancı Ailesi üyelerinin Matla vatandaşlığına geçtiğinin ortaya çıkması kamuoyunda gündem olmuştu. Konu Sabancı Ailesi’nin üyesi Arzu Sabancı’ya soruldu. Bu konuda ilk kez konuşan Arzu Sabancı “vatan sevgisi her şeyden mühimdir” dedi. Sabancı ailesinin gelini olan Arzu Sabancı, Türkiye'nin en gözde 3 bekarının da annesi... İşte Arzu Sabancı'nın Malta açıklaması ve eşiyle çocukları hakkında merak edilenler: Twitter

Facebook 1 35

Türkiye’nin en gözde üç bekârının annesi, Sabancı Ailesi’nin gelini Arzu Sabancı kendisini ‘tam zamanlı eş ve anne, bazen DJ bazen de tasarımcı’ olarak tanımlıyor. Sabancı ailesinin bir çok üyesi Malta vatandaşı olurken o, eşi ve çocukları Türkiye vatandaşlığında kaldı. Konuyla ilgili ilk kez Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık’a konuşan Arzu Sabancı şunları söyledi:

- “Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta’dan vatandaşlık alan. Ama biz bun gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir” Twitter

Facebook 2 35

Arzu Sabancı'nın oğulları : Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ise magazin medyasının yakından tanıdığı isimler. Hacı Sabancı uzun yıllar manken Özge Ulusoy aşkı ile anıldı. O dönem hayli kilolu olan Hacı Sabancı zayıflayıp kilo verdi ve Nazlı Kayı ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı ise hızlı ilişkileri ile biliniyor. Bir ara Merve Boloğur ile birlikte olan Hakan Sabancı'nın adı Hadise ile de anıldı. Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim ise yurt dışındaki eğitimini yeni bitirdi. Twitter

Facebook 3 35