Arzu Sabancı'dan bomba 'vatandaşlık' açıklaması! Eşi ve oğulları kimdir?

MALTA vatandaşı olan Sabancı ailesi üyeleri gündeme otururken Arzu Sabancı ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı, işte o açıklaması ve merak edilen eşiyle hayli meşhur olan çocukları:

Arzu Sabancı'dan bomba 'vatandaşlık' açıklaması! Eşi ve oğulları kimdir?

Sabancı Ailesi üyelerinin Matla vatandaşlığına geçtiğinin ortaya çıkması kamuoyunda gündem olmuştu. Konu Sabancı Ailesi’nin üyesi Arzu Sabancı’ya soruldu. Bu konuda ilk kez konuşan Arzu Sabancı “vatan sevgisi her şeyden mühimdir” dedi. Sabancı ailesinin gelini olan Arzu Sabancı, Türkiye'nin en gözde 3 bekarının da annesi... İşte Arzu Sabancı'nın Malta açıklaması ve eşiyle çocukları hakkında merak edilenler:

135
Arzu Sabancı'dan bomba 'vatandaşlık' açıklaması! Eşi ve oğulları kimdir?

Türkiye’nin en gözde üç bekârının annesi, Sabancı Ailesi’nin gelini Arzu Sabancı kendisini ‘tam zamanlı eş ve anne, bazen DJ bazen de tasarımcı’ olarak tanımlıyor. Sabancı ailesinin bir çok üyesi Malta vatandaşı olurken o, eşi ve çocukları Türkiye vatandaşlığında kaldı. Konuyla ilgili ilk kez Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık’a konuşan Arzu Sabancı şunları söyledi:
- “Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta’dan vatandaşlık alan. Ama biz bun gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir”

235
Arzu Sabancı'dan bomba 'vatandaşlık' açıklaması! Eşi ve oğulları kimdir?

Arzu Sabancı'nın oğulları : Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ise magazin medyasının yakından tanıdığı isimler. Hacı Sabancı uzun yıllar manken Özge Ulusoy aşkı ile anıldı. O dönem hayli kilolu olan Hacı Sabancı zayıflayıp kilo verdi ve Nazlı Kayı ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı ise hızlı ilişkileri ile biliniyor. Bir ara Merve Boloğur ile birlikte olan Hakan Sabancı'nın adı Hadise ile de anıldı. Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim ise yurt dışındaki eğitimini yeni bitirdi.

335
Arzu Sabancı'dan bomba 'vatandaşlık' açıklaması! Eşi ve oğulları kimdir?

Sabancı verdiği röportajda çocukları 'vatan sevgisi' ile büyüttüğünü söyleyip şunları anlattı:
-Üç oğlum var; Hacı, Hakan, Kerim. Üçü de eğitimlerini yurt dışında tamamlayıp Türkiye'ye dönüp iş hayatına atıldılar. Son günlerde çok tartışılan bir konu oldu beyin göçü. Gençler daha iyi koşullarda çalışmak için yurt dışına göç etmek istiyor ama şu unutulmamalı; aile ve vatan sevgisi de çok önemli. Biz Anadolu kültüründen gelmiş bir aileyiz. Eşim Ömer de, ben de çocuklarımızı sevgi ve sorumluluk bilinciyle, gelenek, göreneklerimizi öğreterek yetiştirmeye çalıştık.

435
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro