Arzu Film'den Ayşen Gruda için duygulandıran paylaşım!

Arzu Film, 74 yaşında hayatını kaybetmesiyle Türkiye'yi yasa boğan ünlü oyuncu. Ayşen Gruda'nın anısına YouTube hesabında bir video yayınladı.

Videoda çeşitli filmlerden Gruda'nın yer aldığı sahnelere yer verildi.

"SAYGI VE SEVGİ İLE" Usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir video yayınlayan Arzu Film, paylaşıma "Sevilen sanatçı Ayşen Gruda anısına. Saygı ve sevgi ile..." notunu düştü.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının dev isimleriden biri olan sevilen oyuncu Ayşen Gruda geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumu hakkında henüz olumlu bir gelişme olmayan Ayşen Gruda'nın son sağlık durumu hakkında bilgi veren doktorları tedavinin devam ettiğini söyledi. Peki neredeyse her filmi ezbere bilinen Ayşen Gruda kaç yaşında, kaç kere evlendi, ilk eşi kim ve Ayşen Gruda'nın çocukları kim?

Usta oyuncu Ayşen Gruda aslen İstanbullu ve 1944 doğumlu. Şu an 74 yaşında olan Ayşen Gruda ilk evliliğini 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile yaptı. Bu evlilikten Elvan adında bir kızı oldu. Çift uzun süre birlikte yaşadı fakat ilişkileri boşanmayla sonlandı.