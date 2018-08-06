Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams iş insanı oldu!

Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterine hayat veren Maisie Williams, başarılı bir iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 21 yaşındaki İngiliz aktris, kurucu ortağı Dom Santry ile birlikte Daisie adında yeni bir aplikasyon geliştirdi. Williams, önceki gün Londra’da Leicester Square’deki W London’da yeni markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Williams ve Santry, aynı zamanda film prodüksiyon şirketi Daisy Chain Productions’ın da kurucu ortakları.

Daisie, film yönetmenlerinden senaristlerine, şarkıcılardan şeflere ve girişimcilere kadar her tür yaratıcı işe imza atanlara hitap eden bir uygulama. Williams resmi internet sitesinde, “Amacımız, reklam öğelerinin birlikte çalışma biçimini temel olarak yeniden tasarlamak ve birbirlerini keşfetmelerini sağlamak” açıklamasını yaptı.