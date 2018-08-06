Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams iş insanı oldu!

Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Arya Stark karakteriyle ünlenen İngiliz aktris Maisie Williams prodüksiyon şirketinden sonra şimdi de yeni bir aplikasyon yarattı. Williams, yeni markasının tanıtımını önceki gün gerçekleştirdi.

Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams iş insanı oldu!

Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterine hayat veren Maisie Williams, başarılı bir iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 21 yaşındaki İngiliz aktris, kurucu ortağı Dom Santry ile birlikte Daisie adında yeni bir aplikasyon geliştirdi. Williams, önceki gün Londra’da Leicester Square’deki W London’da yeni markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Williams ve Santry, aynı zamanda film prodüksiyon şirketi Daisy Chain Productions’ın da kurucu ortakları.

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Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams iş insanı oldu!

Daisie, film yönetmenlerinden senaristlerine, şarkıcılardan şeflere ve girişimcilere kadar her tür yaratıcı işe imza atanlara hitap eden bir uygulama. Williams resmi internet sitesinde, “Amacımız, reklam öğelerinin birlikte çalışma biçimini temel olarak yeniden tasarlamak ve birbirlerini keşfetmelerini sağlamak” açıklamasını yaptı.

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Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams iş insanı oldu!

Maisie Williams, 8. sezon bölümleri 2019’da yayınlanacak olan Game of Thrones dizisinin çekimlerinin tamamlandığını geçen ay duyurmuştu. Final sezonu için Williams, “Elveda Belfast. Elveda Arya. Elveda Game of Thrones. Çok keyif aldım. Macera devam edecek" ifadesini kullanmıştı.

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Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams iş insanı oldu!

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