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Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça'dan skandal sözler

Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça'dan skandal sözler

Türkiye günlerdir Nurettin Yıldız'ın dayak yiyen kadınlar şükretmeli açıklamasını konuşuyor. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan bu sözlerle ilgili tartışmalar henüz bitmemişken bir başka skandal haberi de Mardin'den geldi. Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın hazırladığı kitapta kadınlarla ilgili kullandığı sözler insana saç baş yoldurtacak cinsten...

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:05 - Güncelleme: 27-03-2018 14:05

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla akademisyenlere kep değil sarık öneren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, yayına hazırladığı ansiklopedideki ifadeler nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verilen bir soru önergesiyle meclis gündemine taşındı.

CHP Milletvekili Dr. Ali Şeker, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırladığı Şamil Yayıncılık tarafından yayınlanan 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nde yer alan “mürted” maddesine dikkat çekti.

Ansiklopedide mürted maddesi, "Kafirleri tekfir etmemek, kafirler hakkında şüpheye düşmek ve uydukları İslam dışı ideolojilerinin doğru olduğuna inanmak; anıt mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, hristiyanlık, komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak" olarak ifade ediliyor. Maddenin devamında ise "Mürted'in cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektedir" deniliyor.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça kimdir aslen nereli

“ERKEĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN KADIN ALLAH’A İSYAN EDER”

Şamil İslam Ansiklopedisi'nin nüşüz maddesinde erkeğin cinsel isteklerine itaat etmeme durumu ile Allah'a isyan etme aynı kefeye konularak "erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah'a isyan etmiş sayılır" dendiğini ifade eden Şeker “Sayın Başbakan’a soruyorum sizce de öyle midir?” sorusunu yöneltti.

IŞİD ZİHNİYETİNE ÜNİVERSİTELER TESLİM EDİLEMEZ

Bu ifadeleri yorumlayan Şeker, “komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb düzenleri savunmak kafirlik olarak tanımlanmakta ve tıpkı IŞİD zihniyeti gibi cezaları ölümdür denmektedir. Hem bu ifadelerin, hem de kadına bakışın IŞİD zihniyetinden bir farkı yoktur. Bu zihniyete gençlerimizi ve üniversiteleri neden teslim ediyorsunuz?” diye sordu.

“AKADEMİSYENLERE KEP DEĞİL SARIK YAKIŞIR”

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker verdiği soru önergesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi rektörü Ağırakça’nın dile getirdiği “Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan 25 namaza, sarıklı Cuma da sarıksız 70 cumaya bedeldir. Melekler sarıklı olarak Cuma namazını müşahade eder ve güneş batıncaya kadar, sarıkla namaz kılınarak dua ederler” ve “Sarıklı kılınan iki rekat, sarıksız 70 rekattan daha hayırlıdır.

HAKKINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILDI MI?

Sarıkla kılınan namaza on bin sevap vardır” gibi ifadelere de değinerek Başbakan’a “İktidarınız döneminde laik, demokratik, bilimsel eğitim yuvaları olması gereken üniversitelerde tüzel kişiliğin temsilcisi olarak görev yaparken hem bir din alimi hem de bir siyasi temsilci gibi davranan rektörler hakkında yapılmış herhangi bir idari işlem var mıdır? Bir bilim insanına yakışmayacak tarzda açıklamalarıyla açıkça tarafsızlığını yitirdiğini gösteren Prof. Dr. Ahmet Ağırakça hakkında herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Rektör Ağırakça'nın ifade ettiği şekliyle sarıklı kılınan namazın sarıksız kılınan namaza göre oransal olarak daha yukarıda olması durumu hangi ilmi çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir?” sorularını yöneltti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR57 YORUM

  • ÜĞÜR 27 Mart 2018 15:28 YAHO NBU SANSOR YANLIZ BAMI EN AKILLI BENIM YORÜM

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