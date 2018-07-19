Arto'dan Kerimcan Durmaz için olay sözler: Müptezel köpek

DJ Kerimcan Durmaz'ın mafyaya 'Kulağını çeker misiniz' dediği iddia edilen Arto, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz 2018 günü, elebaşılığını Savaş S’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. İzmir’de düzenlenen başka bir operasyon kapsamında cezaevinde olan Savaş S’nin 7 adamı gözaltına alındı. 2 tabanca ve 128 mermi ele geçti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın, Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga’yı 'kulağını çekin' diyerek tehdit ettirdiği iddiasıyla sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Twitter

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İDDİALARI KABUL ETMEDİ: Bu iddialar üzerine Kerimcan Durmaz, Emniyete çağrılarak ifadesi alındı. Kerimcan Durmaz’ın Emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmediği öne sürüldü. Sorgulanan çete üyeleri ise, Kerimcan Durmaz’ın sahnesini çok beğendiklerini, hakkındaki paylaşımlar nedeniyle rahatsızlık duyduklarını ve bu nedenle Arto’yu uyardıklarını söyledikleri öne sürüldü. Twitter

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SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ: Kerimcan Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine, Arto sosyal medya hesabından Kerimcan Durmaz için ağır ifadeler kullandı. Twitter

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