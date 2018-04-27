Artık veda vakti Kanal D'nin o dizisi çırpındı finale engel olamadı

Bu gidişle Kanal D'de dizi kalmayacak gibi bir tablo var... Bir dönem dizileri ile adından söz ettiren Kanal D'nin bu sezon dizilerinden yüzü gülmedi. Çok fazla dizi geldi bir o kadar fazla dizi ekranlara veda etti. Şimdi bir dizi daha anlaşmaya varılamadı. Hadi gelin önce Kanal D'nin biten veya bitecek diziler çetelesine bakalım hemen ardından bitecek o dizi hangisiymiş ona baklım.