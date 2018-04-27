Artık veda vakti Kanal D'nin o dizisi çırpındı finale engel olamadı

Bu gidişle Kanal D'de dizi kalmayacak gibi bir tablo var... Bir dönem dizileri ile adından söz ettiren Kanal D'nin bu sezon dizilerinden yüzü gülmedi. Çok fazla dizi geldi bir o kadar fazla dizi ekranlara veda etti. Şimdi bir dizi daha anlaşmaya varılamadı. Hadi gelin önce Kanal D'nin biten veya bitecek diziler çetelesine bakalım hemen ardından bitecek o dizi hangisiymiş ona baklım.
HALA MUALLAKTA; ekranların sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın orta halli reytingleri Kanal D'yi bir türlü memnun etmedi. Siyah Beyaz Aşk'ın bu sezon sonunda final yapması söz konusu. Önümüzdeki günlerde Siyah Beyaz Aşk'ın akıbeti ne olacak göreceğiz.
BÜYÜK OYNADI BÜYÜK PATLADI; Mehmed Bir Cihan Fatihi, daha başlamadan aylar önce konuşulmaya başlamıştı. Sağlam bir oyuncu kadrosu ve yüksek maaliyetli bir dizi olarak beklentiyi büyüttü. Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümünden dikkat çeksede daha sonra fena patladı ve ani final kararı aldı.
BİTECEĞİ KESİNLEŞTİ; Final kararı en çok şaşırtan dizi ise Vatanım Sensin oldu. Özellikle bu yılın başlarında geçen sene aldığı reyting sonuçlarından eser olmayan Vatanım Sensin için, finalin ayak sesleri geliyordu ancak Kanal D'nin şans vermesi bekleniyordu. Ama olmadı. Vatanım Sensin adım adım finale gidiyor.
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