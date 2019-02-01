Artık düşünce gücüyle iletişime geçmek hayal değil!

Rus girişimcilerin ‘Nöro-chat' adını verdikleri bu proje, sinirsel bir kulaklık ve özel bir arayüze sahip olan bir tür bilgisayar yazılımı. Hastanın başına yerleştirilen elektrotlar, kablosuz bir başlık görevi görüyor. Hasta, alfabenin dizili olduğu ekrana bakarak seçtiği kelimeye odaklanıyor ve bu şekilde yazı yazabiliyor.

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