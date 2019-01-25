  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Artık bu 5 meslek revaçta! Yapay zeka ve robotlar en çok onlara ihtiyaç duyuyor

Artık bu 5 meslek revaçta! Yapay zeka ve robotlar en çok onlara ihtiyaç duyuyor

Hesaplama Teknoloji Endüstrisi Birliği (CompTIA) verilerine dayanılarak yapılan araştırmaya göre yapay zekanın gelişmesiyle birlikte 5 yeni mesleğin öne çıktığı öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 03:35 - Güncelleme: 25-01-2019 03:35

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve yönetim kurullarının gündeminin ilk sıralarında yer alan yapay zeka teknolojisi, istihdam politikalarını yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka uygulamalarını tüm operasyonel süreçlere entegre etmek isteyen şirketler, yeni mesleklere kapılarını aralıyor.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG, yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde 5 yeni mesleğin öne çıkacağını açıkladı. KPMG Türkiye Danışmanlık Şirket Ortağı Tanıl Durkaya, gelişen teknolojinin iş dünyasına yeni meslekler kazandırdığını söyledi.

Bu mesleklerin, teknoloji uygulamalarından doğan ihtiyaca göre belirlendiğini vurgulayan Durkaya, bilişim teknolojisi alanında faaliyet gösteren Hesaplama Teknoloji Endüstrisi Birliği’nin (CompTIA) verilerine dikkat çekti.

Durkaya, “CompTIA’yagöre, Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında doğuş sürecindeki teknolojik mesleklere talep yüzde 63 oranında arttı. Yapay zeka uzmanları talep gören meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

İŞTE O MESLEKLER: Verilen bilgiye göre yapay zeka projelerinde görevlendirilen ekipler içinde yer alan sözkonusu beş meslek şunlar:

Yapay Zeka Mimarı: Bu uzmanlar, şirketlerin tüm iş süreçlerini inceledikten sonra yapay zekanın nasıl konumlandırılacağına ve hangi görevleri üstleneceğine karar veriyor. Yapay zeka mimarları ayrıca yapay zeka kullanımının performansa etkilerinin değerlendirmesinden ve sıradan işlerden kurtulan insan kaynağının asıl işlere odaklanmasının optimize edilmesinden de sorumlu.

Yapay Zeka Ürün Yöneticisi: Yapay zekan mimarlarıyla yakın çalışan bu yöneticiler, farklı takımlar arasında irtibat kurup, yapay zeka teknolojisine geçişin sorunsuz yaşanmasını sağlıyorlar. İnsan kaynaklarıyla da dirsek temasında olan yapay zeka ürün yöneticileri, insanlar ve makinelerden en iyi performansı alabilmek için gerekli olan organizasyonel değişikliklerin belirlenmesi görevini üstleniyor.

Veri Bilimci: Her geçen gün artan veri yığınları arasından gerekli olanları ayıklayarak bunlardan anlamlı içgörüler çıkarmak için veri bilimcilere her zaman ihtiyaç olacak.

Yazılım Mühendisi: Bu yazılım mühendisleri mevcutlardan farklı eğitiliyor. Çünkü yapay zeka teknolojisinin deneme safhasından tüm süreçlere geçirilmesi firmaların karşılaştığı en önemli sorun. Bu noktada veri bilimcilerden gelen bilgileri işleyerek yapay zekanın kullanıma alınacak seviyeye getirecek kişiler yazılım mühendisleri.

Yapay Zeka Ahlak Bilimcisi: Yapay zekanın yaratacağı sosyal ve ahlaki etkilerle, firma standartlarını ve mesleki ahlak kurallarını uyumlu hale getirme görevini yapay zeka ahlak bilimciler üstlenecek.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Artık bu 5 meslek revaçta! Yapay zeka ve robotlar en çok onlara ihtiyaç duyuyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro