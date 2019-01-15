Arsenal'ın gözden çıkardığı Mesut Özil Fenerbahçe'nin hedefinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor. Daily Mail'ın aktardığı habere göre; Emery, West Ham United maçı kadrosuna bile almadığı Mesut Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol hoca, kulüp yetkililerinden yıldız ismin ilk fırsatta gönderilmesini istedi.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe ile anılan ve kariyerinde bir gün Fenerbahçe’de oynamak istediğini belirten Mesut için Sarı-Lacivertli kulübün de temasa geçebileceği gündeme geldi.

BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANACAK

Mesut Özil, bu yılın nisan ayında verdiği röportajda, “Birçok insan, ailem, arkadaşlarım bana Fenerbahçe hakkında sorular soruyor. Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Bu şu anda değil ama inşallah bir gün olacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu sıcak gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertli yöneticilerin Arsenal yetkilileri ile bir temasa geçeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç’un Mesut Özil transferini gerçekleştirmek için tüm imkanları seferber edeceği belirtildi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe nişanlandı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN



