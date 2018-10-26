Arsenal'den Cengiz Ünder için 50 milyon sterlin

İtalya Serie A takımlarından AC Roma’nın parlayan yıldızı Cengiz Ünder, Arsenal ile anılmaya devam ediyor. Guardian Gazetesi, Avrupa’da en çok konuşulan transferlerden birinin Cengiz Ünder olduğunu vurguladı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Roma’da son 2 sezondur performansıyla dikkatleri toplayan Cengiz Ünder, transfer gündeminden düşmüyor.
50 MİLYON STERLİN
Guardian Gazetesi, Cengiz Ünder ile ilgili Arsenal’in ciddi olduğunu kaydetti. 50 milyon sterlinlik teklifin konuşulduğu belirtilirken, genç yıldızın Londra kulübüyle anlaşma durumunun Avrupa’nın en çok konuşulan transfer haberlerinden olduğu dile getirildi.
DEVLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR
21 yaşındaki yıldızın, Arsenal’in kadrosunda istenen seviyede olduğu kaydedildi. Cengiz’in Bayern Münih, Manchester City, PSG ve Manchester United tarafından da izlendiği ancak Arsenal’in çok ciddi olduğu aktarıldı.
EN POPÜLER İKİ FUTBOLCUDAN BİRİ
The Guardian Gazetesi, Toni Kroos ile beraber Cengiz Ünder’in şu anda transfer piyasasında en popüler oyuncu olduğu aktarıldı.
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